Tout savoir sur le chèque energie en France

Ce chèque énergie peut vous permettre de régler votre facture d’énergie (électricité, gaz, fioul, bois, etc), vos charges d’énergie si vous êtes logé dans un logement-foyer conventionné… Il s’agit d’une aide financière versée par l’Etat pour les ménages à faibles revenus afin de leur permettre de payer leurs factures d’énergie. Le montant du chèque énergie peut varier entre 48 € et 277 € par an.

Il existe plusieurs aides pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements. Parmi elles, le chèque énergie, les aides des entreprises de fourniture d’énergie (CEE), la TVA à 5,5 % pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et les prêts pour la rénovation énergétique.

La consommation des ménages en France a nettement augmenté en janvier grâce à une hausse de 1,5 % sur un mois et un rebond après la baisse de décembre. L’augmentation des dépenses en énergie concernant l’électricité et le gaz est due uniquement à la réduction au mois de janvier de la part des dépenses en énergie prises en charge par l’Etat à travers le chèque énergie, faisant ainsi augmenter d’autant la part prise en charge par les ménages.

Pour soutenir les boulangers et les bouchers-charcutiers, la Région Bourgogne-Franche-Comté a lancé un chèque énergie. L’aide est égale à 50 % de la hausse des coûts de l’énergie de 2022 comparés à ceux de 2021 et s’adresse aux ménages ayant des ressources modestes.

Les mairies proposent également des aides pour payer les factures d’énergie. Ainsi, le chèque énergie peut être sollicité auprès de votre mairie. N’hésitez pas à vous renseigner et à solliciter cette aide de l’Etat !