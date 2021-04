Découvrez la 4ème saison de Stranger Things. Votre série rétro de science-fiction préférée revient sur Netflix en 2021 !

Après trois saisons à sauver Will de l’Upside Down, avant de le combattre puis d’empêcher les Soviétiques d’y créer un portail, Stranger Things vous réserve bien d’autres surprises pour sa quatrième saison ! Découvrez-les dès aujourd’hui !

Tout savoir sur la série Stranger Things saison 4

Bande-annonce, intrigues et spoilers de Stranger Things saison 4

La saison 3 s’est terminée de manière assez spectaculaire. Alors que le groupe essaie d’empêcher les agents du KGB d’ouvrir un portail de l’Upside Down, une grande explosion a lieu et Hopper, au cœur de l’opération, semble faire partie des victimes de cette explosion. Eleven est donc adoptée par Joyce, qui déménage hors d’Hawkins avec ses enfants après la faillite de son magasin.

Une première bande-annonce nous montre que Hopper est bel et bien vivant et qu’il est prisonnier en URSS. On sait également qu’une partie de la saison est tournée en Lituanie et qu’Hawkins ne sera plus le lieu où l’intrigue principale de la série se déroulera.

On imagine que le chien Demogorgon qu’ils ont capturé aura sa place dans la saison.

Du côté d’Eleven, alors qu’on apprenait qu’elle n’était pas la seule à avoir un pouvoir durant la saison 2, avec le découverte de Eight, Matt et Ross Duffler, les scénaristes la série, nous assurent qu’il y aura de nouveaux numéros dans la saison 4. On a hâte de connaître les pouvoirs que les autres numéros auront !

La date de sortie de la saison 4 de Stranger Things n’est pas encore annoncée. Initialement prévue pour début 2021, le tournage a été interrompu en 2020 pour cause de coronavirus et a repris à la fin de l’année. Il est toujours en cours, après une pause pour les fêtes de fin d’année.

On sait que le tournage se déroule à Hawkins, en Lituanie mais aussi au Nouveau-Mexique, ce qui nous promet des aventures palpitantes à suivre.

On s’attendait à une sortie en 2021, mais la série sera sur nos écrans certainement début 2022.

Les acteurs de la 4ème saison

Nous retrouvons les personnages d’Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke), Steve (Joe Keery), Joyce (Winona Ryder), Hopper (David Harbour), et Erica (Priah Ferguson)

TVLine nous fait part de 8 nouveaux personnages. Argyle, le meilleur ami de Jonathan, sera joué par Eduardo Franco, Joseph Quinn interprètera Eddie Munson, le gérant du Hellfire Club, qui aura son importance cette saison et Mason Dye sera le nouveau sportif du lycée.

Victor Creel, le patient d’un hôpital psychiatrique des années 50 interprété par Robert Englund, Peter Ballard, surveillant de l’hôpital joué par Jaime Campbell Bower.

Enfin, le lieutenant colonel Sullivan est incarné par Sherman Augustus, Yuri, un trafiquant russe, est joué par Nikola Djuricko et Tom Wlaschiha interprètera le rôle d’un garde de prison russe.

Dans la production, Shawn Levy est nouveau, il est connu avec la série Shadow and Bone.