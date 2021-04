Etincelles, magie, mystères, tels sont les mots qui pourraient décrire l’ambiance sur Netflix durant l’année qui s’achève. Cependant, le meilleur reste à venir avec la série Shadow and Bone : la Saga Grisha : un programme encore plus captivant s’annonce pour les abonnés de la plateforme, particulièrement pour les amateurs de fantasy.

Elle a récemment dévoilé la prochaine série inédite qui sera diffusée uniquement via ses canaux dès le mois d’avril 2021 : Shadow and Bone.

Découvrez la série Netflix Shadow and Bone : la Saga Grisha

L’histoire de la série

Shadow and Bone : la Saga Grisha est une série TV, issue de l’adaptation des célèbres romans de l’univers Grisha (ou Grishaverse) de la romancière d’origine américaine Leigh Bardugo.

Il met en lumière l’histoire d’Alina Starkov, une jeune fille aux pouvoirs immenses qui veut protéger Ravka, un royaume imaginaire qui tient son inspiration de la Russie impériale (XVIIe siècle). Ravka est sous l’emprise d’un épais brouillard malfaisant que les Grisha, une élite constituée de personnes aux capacités hors du commun essaient de neutraliser.

Ils pratiquent la petite science et sont capables de manipuler la matière dans son état fondamental. Alina réussit à intégrer l’armée Grisha grâce à ses capacités surnaturelles et éveille aussitôt l’intérêt de leur guide énigmatique.

Une tête d’affiche inédite dans la série

À l’affiche de la série fantastique, Jessie Mei Li, dans la peau de l’un des personnages centraux, Alina Starkov. L’on y découvre aussi d’autres nouveaux acteurs à l’instar de Freddy Carter, incarnant Kaz Brekker, Amita Suman qui interprète Inej, Archie Renaux dans le rôle de Malyen Oretsev et Ben Barnes sous l’imposante carrure de Darkling, chef des Grisha.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

La date de sortie de la série Shadow and Bone : la Saga Grisha est prévue le 23 avril 2021.

Le Grishaverse

Les romans qui composent le Grishaverse sont :

La trilogie Grisha

La duologie Six of Crows

The Language of Thorns : Midnight Tales and Dangerous Magic

Kings of Scars Tome 1, avec un Tome 2 bientôt disponible (2021).

La première saison de Shadow and Bone compte 8 chapitres d’une heure chacun et est une représentation de la trilogie Grisha et des deux volumes de Six of Crows.

On retrouve à la production de la série Shadow and Bone, Shawn Levy, producteur exécutif de Stranger Things et la participation de Leigh Bardugo dans la rédaction du scénario.