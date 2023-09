Marre des plats industriels ? Voici 6 recettes faciles et délicieuses pour vos déjeuners au bureau !

Vous en avez assez des sandwichs industriels et des plats de restauration rapide ? Vous êtes à la recherche d’idées innovantes pour vos plats au travail ?

Vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous vous proposons une sélection de recettes faciles, rapides et surtout délicieuses à préparer pour vos repas au boulot. Alors, sans plus tarder, voici les meilleures recettes à emporter au travail.

Des salades nutritives et rafraîchissantes

Les salades sont un excellent choix pour vos repas au travail. Elles sont non seulement légères et rafraîchissantes, mais aussi incroyablement polyvalentes. Voici quelques combinaisons gagnantes :

Cette salade est un véritable concentré d’énergie et de vitamines. Le quinoa est une excellente source de protéines, tandis que l’avocat est riche en bonnes graisses. Ajoutez des crevettes pour un goût de mer irrésistible. Salade de pâtes à la grecque : Riche en saveurs, cette salade est idéale pour un déjeuner gourmand. Associez pâtes, olives, feta, tomates cerises et une vinaigrette à l’huile d’olive pour un voyage gustatif en Méditerranée.

Des wraps savoureux et pratiques

Les wraps sont une autre excellente option pour vos repas au travail. Ils sont faciles à manger, et peuvent être préparés à l’avance. Voici deux suggestions :

Ce wrap est à la fois crémeux et croustillant. Le poulet apporte des protéines, l’avocat de la douceur, et la mayonnaise une touche d’onctuosité. Wrap végétarien au houmous et légumes grillés : Pour une option végétarienne, optez pour ce wrap savoureux. Le houmous apporte une touche orientale, tandis que les légumes grillés offrent une belle variété de saveurs et de textures.

Des plats chauds réconfortants

Pour ceux qui préfèrent un plat chaud pour leur déjeuner, voici deux options qui se réchauffent facilement au micro-ondes :

Ce plat est un concentré de saveurs exotiques. Les légumes sont mijotés dans un mélange de lait de coco et d’épices pour un plat réconfortant et savoureux. Pâtes au saumon et à la crème : Ce plat est un classique qui ravira les amateurs de pâtes. Le saumon apporte des omégas-3, tandis que la crème rend le plat onctueux.

En somme, ces recettes sont non seulement délicieuses, mais aussi faciles à préparer et à transporter. Elles vous permettront de profiter d’un repas sain et gourmand au travail, tout en évitant les fast-foods et les plats industriels. Alors, n’hésitez plus et lancez-vous dans la préparation de ces plats !