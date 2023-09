Manger bien avec un petit budget ? C’est possible avec ces 5 recettes !

Être étudiant ou avoir un petit budget ne signifie pas forcément se contenter de repas monotones et sans saveur. Au contraire, il est tout à fait possible de se régaler sans se ruiner.

Voici cinq recettes délicieuses, faciles à réaliser et économiques qui sauront réveiller vos papilles sans vider votre portefeuille.

1. Les spaghettis à la carbonara : un classique italien

Les spaghettis à la carbonara sont un plat incontournable de la cuisine italienne. Peu coûteux et simple à réaliser, ce plat est parfait pour les dîners de dernière minute ou quand le frigo est presque vide.

Des spaghettis

Des œufs

Du pecorino ou du parmesan

Du guanciale (ou à défaut des lardons)

Le mélange des œufs battus avec le fromage créé une sauce onctueuse qui enrobe délicatement les pâtes. Un vrai régal !

2. Le curry de légumes : un plat végétarien plein de saveurs

Le curry de légumes est un plat végétarien très savoureux et économique. Vous pouvez utiliser les légumes de saison pour réaliser cette recette.

Des légumes de votre choix

Du lait de coco

De la pâte de curry

Ce plat est aussi une excellente occasion d’expérimenter avec les épices pour trouver le mélange qui vous plaît le plus.

3. La quiche lorraine : un plat français traditionnel

La quiche lorraine est un autre plat économique et facile à préparer. Elle est parfaite pour un dîner rapide ou un repas à emporter.

Des œufs

Du lait ou de la crème liquide

Des lardons

Une pâte brisée

Cette recette peut être adaptée en fonction de vos goûts et de ce que vous avez dans votre frigo. Vous pouvez par exemple ajouter des légumes, du fromage ou du jambon.

4. Le hachis parmentier : un plat réconfortant

Le hachis parmentier est un plat réconfortant, parfait pour les soirées d’hiver. Il est également très économique et peut être préparé à l’avance.

Du haché de bœuf

Des pommes de terre

De la crème liquide

De la noix de muscade

Le hachis parmentier est un plat complet qui peut être servi avec une salade verte pour un repas équilibré.

5. Le taboulé : un plat frais et léger

Le taboulé est un plat frais et léger, idéal pour les repas d’été. Il est très facile à préparer et peu coûteux.

Du couscous

Des légumes frais (tomates, concombres, poivrons, oignons)

Du citron

De l’huile d’olive

Des herbes fraîches (menthe, persil)

Le taboulé peut être préparé à l’avance et conservé au réfrigérateur. Il est encore meilleur après avoir reposé quelques heures.

Voilà, vous avez maintenant cinq recettes délicieuses, faciles à réaliser et économiques à votre disposition. N’hésitez pas à les essayer et à les adapter en fonction de vos goûts et de votre budget. Bon appétit !