Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il était prêt à tenir des pourparlers avec toutes les parties impliquées dans la guerre avec l’Ukraine.

Poutine a déclaré à un journaliste russe Entretien Les médias russes ont déclaré dimanche que le Kremlin était prêt à négocier mais que ses adversaires refusaient de parler.

Les commentaires du dirigeant russe sont intervenus alors que les bombardements russes sur la ville ukrainienne de Kherson ont tué au moins 10 personnes et en ont blessé plus de 50 la veille de Noël.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky Condamné La Russie était « le mal absolu » samedi après les frappes meurtrières, qu’il a qualifiées « d’intimidation et de joie ».

Zelensky et le président Biden discuté À quoi ressemblera une « paix raisonnable » lorsque Zelensky se rendra aux États-Unis mercredi pour son premier voyage international depuis le début de la guerre en février.

Zelensky a établi une série de 10 conditions qui doivent être remplies pour parvenir à la paix, y compris le retrait complet de la Russie du territoire ukrainien. Cela inclut le retrait de la Russie de la péninsule de Crimée sous les exigences ukrainiennes.

La Russie a annexé la Crimée en 2014 à la suite d’un référendum soutenu par la Russie qui a été condamné par une grande partie de la communauté internationale comme illégal.

Poutine a précédemment appelé l’Ukraine et la communauté internationale à reconnaître la Crimée comme faisant partie de la Russie, ce qu’ils ont refusé de faire.

Poutine a déclaré dans une interview que la Russie défendait ses intérêts nationaux et ses citoyens pendant le conflit de 10 mois, The Associated Press signalé. Mais il a déclaré que la Russie était prête à négocier « une issue acceptable » avec tous les participants au conflit.

Poutine était invité Lors d’une conférence de presse télévisée jeudi, il a déclaré pour la première fois que le conflit était une guerre et que l’objectif de la Russie était d’y mettre fin. Auparavant, il n’y parlait que d' »opération militaire spéciale ».