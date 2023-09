Vous débutez le yoga ? Voici les 5 indispensables pour bien commencer le yoga !

En vous lançant dans l’aventure du yoga, vous allez découvrir une discipline millénaire qui allie corps et esprit.

Mais avant de plonger tête baissée dans votre première séance de Hatha, Ashtanga ou Vinyasa, prenez un moment pour vous familiariser avec le matériel de base dont vous aurez besoin. Pas de panique, le yoga est une pratique accessible à tous qui ne nécessite pas un équipement sophistiqué ou coûteux.

Le tapis de yoga : fondation de votre pratique

Le tapis de yoga est sans aucun doute l’élément le plus crucial de votre équipement. Son but est de vous fournir un espace confortable et sécurisé pour effectuer vos postures. Voici quelques critères à considérer pour choisir votre tapis :

Épaisseur : un tapis trop fin peut causer des douleurs au niveau des articulations, tandis qu’un tapis trop épais peut altérer votre équilibre. Optez pour une épaisseur d’environ 4 à 6 mm.

un tapis trop fin peut causer des douleurs au niveau des articulations, tandis qu’un tapis trop épais peut altérer votre équilibre. Optez pour une épaisseur d’environ 4 à 6 mm. Matériau : préférez un tapis en matériaux naturels et écologiques comme le caoutchouc naturel ou le liège.

préférez un tapis en matériaux naturels et écologiques comme le caoutchouc naturel ou le liège. Adhérence : afin d’éviter les glissades pendant vos postures, assurez-vous que votre tapis ait une bonne adhérence.

Le bolster de yoga : un soutien pour vos postures

Le bolster est un coussin allongé qui peut grandement vous aider dans votre pratique, notamment pour les postures d’ouverture et les postures restauratives. Il est généralement rempli de coton ou de kapok et se décline en différentes tailles et formes.

Les briques et sangles de yoga : pour plus de flexibilité et d’alignement

Les briques de yoga sont des outils précieux pour vous aider à atteindre un meilleur alignement dans certaines postures ou à étirer certaines parties du corps. Elles sont généralement en liège ou en mousse. Les sangles de yoga sont également d’excellents outils pour augmenter votre flexibilité et votre portée.

Les vêtements de yoga : confort et liberté de mouvement

Pour vos vêtements de yoga, privilégiez le confort et la liberté de mouvement. Optez pour des vêtements près du corps pour éviter qu’ils ne bougent trop pendant les postures. Préférez les matières naturelles, respirantes et qui absorbent la transpiration.

Le coussin de méditation : pour une séance sereine

Enfin, pour terminer votre séance avec une méditation ou un moment de relaxation, le coussin de méditation (ou zafu) est essentiel. Il vous aide à maintenir une posture confortable et droite, favorisant ainsi votre concentration.

En somme, se lancer dans le yoga nécessite un minimum d’équipement qui vous aidera à pratiquer de manière confortable et sécurisée. N’oubliez pas que l’important est de respecter votre corps et vos limites. Namaste !