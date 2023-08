Quels légumes devez-vous absolument manger en septembre ?

En septembre, les marchés français regorgent d’une variété de légumes frais, savoureux et riches en nutriments, prêts à embellir votre assiette et à éveiller vos papilles. Alors, quels sont ces légumes de saison que vous devriez absolument mettre dans votre panier ?

Les légumes racines : une abondance sous terre

Les betteraves, ces joyaux rubis, sont à leur pic en septembre. Elles offrent non seulement une couleur vibrante à vos plats, mais aussi une saveur douce et terreuse. N’oubliez pas que leurs feuilles sont également comestibles et apportent une touche verte à vos salades.

Les navets, souvent négligés, sont également de saison en septembre. Ils sont incroyablement polyvalents et peuvent être cuits de multiples façons : rôtis, bouillis ou en purée. Leur goût doux se marie bien avec de nombreux plats.

Faites place aux courges !

Septembre marque le début de la saison des courges. Le potimarron, la courge butternut et la citrouille sont désormais disponibles et prêts à être transformés en soupes réconfortantes, en gratins savoureux ou en tartes sucrées.

Les légumes verts de septembre

Les épinards font leur grand retour en septembre. Riches en fer et en vitamines, ils sont parfaits pour donner un coup de pouce à votre système immunitaire en prévision de l’hiver.

De même, les poireaux sont à leur meilleur en septembre. Ils sont l’ingrédient clé de nombreux plats réconfortants, comme la soupe à l’oignon ou le gratin de poireaux.

Les légumes colorés pour égayer vos plats

Les poivrons continuent de briller en septembre, apportant une explosion de couleurs et de saveurs à vos plats. Verts, rouges ou jaunes, ils sont parfaits pour les salades, les sautés ou les grillades.

Et n’oublions pas les tomates. Bien que souvent associées à l’été, elles sont encore disponibles et savoureuses en septembre. Elles sont l’ingrédient parfait pour les salades, les sauces ou simplement à déguster crues.

En septembre, faites le plein de légumes frais !

Voilà donc un aperçu des légumes que vous pouvez trouver en septembre. Profitez de cette abondance pour essayer de nouvelles recettes, équilibrer votre alimentation et soutenir les agriculteurs locaux. N’oubliez pas, manger de saison, c’est bon pour la santé et pour la planète !