Quels sont les légumes à manger à l’automne ? Notre sélection pour vous régalez !

Quand l’automne arrive, avec ses feuilles colorées et son air frais, nos assiettes se transforment aussi.

Les légumes d’été laissent la place à des saveurs plus profondes et plus terreuses. Mais quels sont donc ces légumes d’automne que vous devriez absolument incorporer à vos repas ? En voici une liste, non exhaustive bien sûr, qui saura ravir vos papilles tout en vous apportant les vitamines et minéraux essentiels pour bien démarrer la saison.

Les légumes-racines, stars de l’automne

Les légumes-racines tiennent une place de choix dans l’alimentation d’automne. Ce sont eux qui donnent ce goût réconfortant et chaleureux à vos plats. Parmi eux, vous trouverez :

Le panais : Ce légume oublié fait un retour en force dans nos assiettes. Doux et sucré, il est riche en fibres et en vitamine C.

: Ce légume oublié fait un retour en force dans nos assiettes. Doux et sucré, il est riche en fibres et en vitamine C. La carotte : Un classique à consommer sans modération. Elle est source de vitamine A, bénéfique pour la vision et le système immunitaire.

: Un classique à consommer sans modération. Elle est source de vitamine A, bénéfique pour la vision et le système immunitaire. La betterave : Colorée et sucrée, elle est riche en antioxydants et en folate, une vitamine du groupe B.

Les cucurbitacées, incontournables de la saison

Impossible de parler des légumes d’automne sans mentionner les cucurbitacées. Ces légumes, souvent volumineux, sont les rois de la saison. Parmi eux :

Le potiron : Doux et légèrement sucré, il est parfait en soupe ou en gratin. Il est riche en vitamine A et en fibres.

: Doux et légèrement sucré, il est parfait en soupe ou en gratin. Il est riche en vitamine A et en fibres. Le butternut : Avec sa chair fondante et son goût de noisette, il se prête à de nombreuses recettes. Il est également une bonne source de vitamine A.

: Avec sa chair fondante et son goût de noisette, il se prête à de nombreuses recettes. Il est également une bonne source de vitamine A. La courge spaghetti : Sa chair se détache en filaments après cuisson, d’où son nom. Elle est faible en calories et riche en fibres.

Légumes verts d’automne, pour garder la forme

Les légumes verts ne sont pas en reste. Ils apportent de la couleur et des nutriments essentiels à vos plats d’automne. Parmi eux :

Les épinards : Ces feuilles vertes sont riches en fer et en vitamine K. Elles se cuisinent aussi bien crues que cuites.

: Ces feuilles vertes sont riches en fer et en vitamine K. Elles se cuisinent aussi bien crues que cuites. Le chou kale : Ce chou frisé est une véritable bombe nutritionnelle. Il contient notamment de la vitamine K, du calcium et des antioxydants.

: Ce chou frisé est une véritable bombe nutritionnelle. Il contient notamment de la vitamine K, du calcium et des antioxydants. Les brocolis : Ce légume est une excellente source de vitamines C et K. Il se prête à de nombreuses recettes, de la salade au gratin.

Quelques conseils pour profiter au maximum des légumes d’automne

Pour profiter au maximum des bienfaits de ces légumes, privilégiez les produits de saison et locaux. Ils seront plus frais et auront un impact environnemental plus faible. N’hésitez pas à varier les modes de cuisson (à la vapeur, rôtis, en soupe…) et à les intégrer à toutes sortes de recettes. Et surtout, savourez la richesse et la diversité de saveurs qu’offre l’automne !