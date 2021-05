Le Dragon-Génie (“Wish Dragon” en anglais) est un nouveau film d’animation sino-américain réalisé par Chris Appelhans.

Ce long métrage raconte l’histoire de Din, un adolescent qui souhaite retrouver depuis longtemps une amie d’enfance. Sa rencontre inattendue avec un dragon magique va peut-être lui permettre de réaliser son souhait…

L’histoire du film

Din est un jeune étudiant issu de la classe ouvrière qui doit arrondir ses fins de mois en travaillant comme livreur à Shanghai, l’une des plus grandes villes de Chine.

Alors qu’il effectue une livraison dans un quartier, il découvre par hasard une étrange théière de laquelle surgit un dragon magique nommé Long.

Cette créature surnaturelle, qui ne peut s’empêcher de faire des blagues, propose à Din d’exaucer trois de ses vœux qui lui tiennent le plus à cœur.

Din révèle alors à Long son souhait le plus précieux : retrouver Li Na, son amie d’enfance qu’il a perdue de vue depuis plusieurs années.

Les choses ne vont cependant pas se passer aussi facilement et Din va comprendre qu’il existe une différence importante entre ce que l’on veut et ce qui est vraiment juste…

Le Dragon-Génie sortira le 11 juin 2021 sur la plateforme Netflix. Le long métrage, qui dure 1h38, a été réalisé par Chris Appelhans, un talentueux illustrateur américain qui a travaillé sur plusieurs films d’animation à succès tels que “Monster House”, “La Princesse et la Grenouille” ou encore “Coraline”.

Le Dragon-Génie est produit par le célèbre acteur et artiste martial Jackie Chan, ainsi que le producteur Aron Warner (“Fourmiz”, “Shrek” 1 et 2).

Une bande-annonce prometteuse !

Il y a quelques jours, Netflix vient de dévoiler la toute première bande-annonce du “Dragon-Génie” sur les réseaux sociaux.

On peut y voir un univers visuel très coloré et très asiatique, un dragon charismatique à souhait (sorte de croisement entre le génie d’Aladdin et Mushu, le petit dragon rouge de Mulan) et certaines séquences qui s’avèrent déjà hilarantes ou d’autres, entre Din et Li Na, qui promettent d’être très touchantes