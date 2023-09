Ketchup maison : découvrez LA recette ultime pour assaisonner facilement vos pâtes !

Qui n’a jamais rêvé de personnaliser ses pâtes avec une sauce unique et savoureuse ? Aujourd’hui, nous vous présentons la recette ultime de ketchup maison pour assaisonner vos pâtes. Un délice à portée de main qui va transformer votre quotidien culinaire.

Les ingrédients indispensables pour votre ketchup maison

Voici la liste des ingrédients que vous aurez besoin pour réaliser votre ketchup maison :

1 kg de tomates mûres

1 oignon

1 gousse d’ail

50 g de sucre roux

100 ml de vinaigre de cidre

1 cuillère à café de sel

1/2 cuillère à café de poivre

La préparation pas à pas de votre ketchup maison

La préparation de votre ketchup maison est simple et très accessible. Suivez ces étapes :

Commencez par éplucher et couper les tomates en petits morceaux. Épluchez et hachez finement l’oignon et la gousse d’ail. Mettez tous les ingrédients dans une casserole et portez à ébullition. Réduisez à feu doux et laissez mijoter pendant environ une heure. Une fois que la préparation a bien réduit, mixez-la jusqu’à obtenir une consistance lisse. Versez le ketchup dans un bocal stérilisé et laissez-le refroidir.

Les astuces pour un ketchup maison réussi

N’oubliez pas, la clé de la réussite de votre ketchup maison réside dans la qualité des ingrédients. Choisissez des tomates bien mûres et de bonne qualité. De même pour le sucre roux, privilégiez un sucre non raffiné pour un goût plus authentique. Enfin, pour le vinaigre de cidre, optez pour un vinaigre bio, sans additifs.

Le ketchup maison, un assaisonnement idéal pour vos pâtes

Le ketchup maison est un assaisonnement idéal pour vos pâtes. Il apporte une saveur unique, légèrement sucrée et acidulée qui relève le goût des pâtes. De plus, il est bien plus sain que les sauces industrielles. Alors, pourquoi ne pas essayer ? Vous ne serez pas déçu !