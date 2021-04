Découvrez les habits à avoir dans son dressing pour rester au top de la mode en 2021. Si en 2021, certaines tendances se distinguent des années précédentes, d’autres demeurent toujours intemporelles .

Que ce soit les joggings, les jeans ou encore les tops, certains vêtements sont indispensables dans une garde-robe.

Ainsi, pour rester au top de la mode en 2021, il existe des must-have que vous devez absolument posséder dans votre garde-robe.

Pour vous aider à identifier les pièces essentielles à avoir dans votre dressing, nous avons réalisé un petit tour d’horizon de toutes les tendances mode d’été 2021.

Vous trouverez ci-dessous les vêtements qui vous permettront d’avoir du style cette année.

4 habits à avoir pour rester au top de la mode en 2021

Le blazer pour rester au top de la mode en 2021

Le blazer fait partie des vêtements qu’il faut absolument avoir dans son dressing. Que ce soit pour vous rendre au travail ou tout simplement pour sortir, cette veste vous permettra d’apporter une petite touche d’élégance à n’importe laquelle de vos tenues.

Il pourra également faire office de veste de mi- saison et sera idéal pour le printemps ou le début de l’automne. Dans ce cas-là, optez pour un modèle à carreaux, très tendance.

Vous pourrez aussi le porter en soirée, au-dessus d’une petite robe noire, il sera du plus bel effet.

La robe midi

Si cette pièce a longtemps été mise de côté au profit des robes mini ou des robes maxi, elle fait cette année son grand retour. Cette robe, qui arrive en-dessous du genou mais au-dessus des chevilles, sublimera à merveille n’importe quelle silhouette.

C’est un vêtement à la fois confortable et léger que vous pourrez porter en extérieur pour vous balader ou même en soirée. La robe midi va vite devenir la robe indispensable du printemps été 2021, comme cette petite robe à fleur de Zara.

Pour rester au top de la mode en 2021, adoptez le jean droit

Il est vrai que ces dernières années, le jean tendance demeurait le slim ou le skinny. Mais en 2021, nous sommes à la recherche de plus de confort. C’est pourquoi, le jean droit réussit à convaincre de plus en plus de modeuses.

En effet, celui-ci avec sa coupe droite plus ample permet davantage de liberté de mouvement. Choisissez un modèle taille haute qui soulignera votre taille.

L’imprimé animalier

En 2021, l’imprimé animal est également très tendance. Ainsi, si un matin vous ne savez pas quoi porter, opter pour un imprimé animal avec lequel vous serez certaine de ne pas passer inaperçu.

Si l’imprimé léopard est un intemporel, l’imprimé peau de serpent est également devenu très à la mode durant ces dernières saisons. Pour éviter une faute de goût, associez-le avec une pièce plus sobre.