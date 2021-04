Découvrez nos astuces pour éviter d’avoir des moustiques. Ils profilèrent ces dernières années au cours de l’été et sont tellement coriaces qu’il est même possible de continuer de se faire piquer au cours de l’automne.

Cela peut rapidement devenir un problème car, étant très nombreux et surtout très résistants, il devient de plus en plus difficile d’en venir à bout. Les produits chimiques fonctionnent bien mais sont nocifs pour la santé.

Aussi, n’hésitez pas à tester des méthodes naturelles que vous retrouverez dans cet article. Au moins, vous vivrez dans un endroit sain sans moustiques.

Vos nos astuces pour éviter d’avoir des moustiques

Installer des moustiquaires pour éviter d’avoir des moustiques

Lors d’une importante invasion de moustiques, la première chose à faire est d’installer des moustiquaires sur toutes vos fenêtres. Elles empêchent de manière radicale de laisser passer les moustiques et vous pourrez vivre tranquillement chez vous en laissant vos fenêtres ouvertes.

N’hésitez pas également à en mettre autour des berceaux ou des lits pour passer des nuits sans rencontrer le moindre souci et sans vous faire piquer.

Ne pas garder des eaux stagnantes proches de votre habitation

Il arrive parfois que l’on laisse un seau rempli d’eau ou encore qu’après une forte pluie certaines flaques restent quelques jours avant de s’évacuer. Les eaux croupies sont le meilleur refuge des moustiques qui y viennent pour pondre leurs œufs et pour boire.

Il faut absolument vider tous les pots ou les seaux ou encore assécher votre jardin ou votre terrasse pour éviter la prolifération des moustiques, surtout lorsque l’on sait qu’une femelle peut pondre jusqu’à 600 œufs en seulement quelques heures.

Utiliser la citronnelle ou l’huile essentielle de citronnelle

La citronnelle est un très bon moyen naturel de faire fuir les moustiques car ils détestent cette odeur. Vous pourrez en mettre devant votre fenêtre ou encore vous en vaporiser sur la peau pour éviter les piqûres.

Vous pourrez également la faire diffuser dans toutes votre maison. Vous pourrez aussi trouver de très bonnes bougies à base de citronnelle que vous pourrez faire brûler à l’intérieur comme à l’extérieur.

Fabriquer un piège à moustiques naturel

Pour venir à bout des moustiques, vous pourrez également fabriquer un piège naturel. Pour cela, faites chauffer 20 centilitres d’eau dans laquelle vous verserez 50 grammes de sucre brun et un petit gramme de levure de bière.

Laissez fondre le tout et laissez refroidir. Versez ce mélange dans une bouteille vide et mettez la à l’envers, goulot sur le sol. Recouvrez votre bouteille d’un papier sombre pour éviter la lumière de s’infiltrer et placez la dans une des pièces.