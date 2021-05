Le soleil n’est pas toujours présent toute l’année. Il se fait désirer si bien que vous vous empressez de vous exposer à ses rayons à l’arrivée des beaux jours. Cela redonne le moral et de la couleur à votre peau.

Pour autant, une exposition non maîtrisée n’est pas sans risque. Vous pouvez attraper un vilain coup de soleil qui se manifeste par une rougeur associée à une inflammation douloureuse. Voici quelques astuces pour le soulager.

Astuces pour soulager un coup de soleil

L’aloe vera et la lavande pour des effets apaisants et anti-inflammatoires

Plante reine des milieux arides, l’aloe vera accomplit de véritables miracles contre les coups de soleil. Comme sa sève contient beaucoup d’acides aminés et d’enzymes anti-inflammatoires, il est capable d’apaiser, de cicatriser et de régénérer votre épiderme.

Lorsque vous attrapez un coup de soleil, vous n’avez donc qu’à vous procurer en pharmacie du gel d’aloe vera bio et l’appliquer sur la zone brûlée. En plus de soulager, il apporte une réelle sensation de fraîcheur. La lavande est une alternative au gel d’aloe vera bio.

Outre ses vertus apaisantes, elle est reconnue pour ses propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires. Que ce soit sous forme d’huile essentielle ou sous forme de fleur séchée, elle soulage et prévient d’éventuelles complications en accélérant le processus de cicatrisation. Pour une efficacité optimale, elle doit être utilisée comme bain aromatique.

Le CBD pour l’hydratation et la réparation de la peau après un coup de soleil

Le CBD, de son nom cannabidiol, est connu et utilisé depuis des siècles pour ses nombreuses vertus. Extrait du plant de chanvre, il n’est pas psychoactif et ne provoque aucune dépendance, à l’inverse du THC ou tétrahydrocannabinol qui est une substance prohibée.

Il est d’une grande efficacité pour soulager un coup de soleil. Sur les sites de vente de cbd France, vous pouvez acheter de l’huile de CBD à appliquer sur la peau brûlée par les rayons UV. Doté de propriétés hydratantes, nourrissantes et apaisantes, le cannabidiol permet de lutter contre les rougeurs et de stimuler la microcirculation.

Ce qui soulage les sensations d’échauffement et d’inconfort sur l’épiderme. Il hydrate et répare votre peau pour prévenir les risques de complication. Sans une prise en charge adaptée, un coup de soleil peut endommager votre épiderme.

Un masque d’argile ou de yaourt comme remèdes naturels pour une peau brûlée

L’argile est un produit naturel qui possède des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes avérées. Vous pouvez utiliser aussi bien de l’argile rouge que de l’argile verte. Puis, vous la mélangez avec de l’eau jusqu’à obtenir une pâte onctueuse. Vous étalez sur la zone brûlée et laissez reposer pendant deux heures au minimum.

L’idéal est de laisser agir durant la nuit. Ce délai dépassé, vous n’avez qu’à rincer votre peau avec de l’eau et la rougeur aura disparu. Riche en magnésium et potassium, l’argile favorise la circulation sanguine, la régénération de la peau et illumine le teint.

Le yaourt est également efficace pour une brûlure mineure. Plein de ferments lactiques et de protéines, il soulage les douleurs engendrées par un coup de soleil. Il suffit de l’étaler sur la peau durant une vingtaine de minutes et de rincer ensuite.