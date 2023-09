Ne perdez plus votre bronzage estival : découvrez notre méthode infaillible pour garder votre hâle d’été toute l’année !

Alors que l’été tire doucement sa révérence et que la rentrée pointe le bout de son nez, nombreux sont ceux qui souhaitent conserver le doux souvenir des plages ensoleillées sur leur peau.

Vous êtes de ceux-là ? Vous voulez garder ce bronzage estival aussi longtemps que possible ? Nous allons vous partager les meilleures astuces pour y arriver.

Hydratez votre peau en profondeur

La première étape pour conserver votre bronzage est de prendre soin de votre peau. En effet, une peau bien hydratée est le secret d’un bronzage qui dure. Comment y parvenir ?

Appliquez quotidiennement une crème hydratante après la douche.

Consommez au moins 1,5 litre d’eau par jour pour maintenir votre peau hydratée de l’intérieur.

Optez pour des aliments riches en eau comme les fruits et légumes.

Exfoliez votre peau régulièrement

Contrairement à l’idée reçue, l’exfoliation ne fait pas disparaître le bronzage, mais au contraire, elle permet de le prolonger. En éliminant les cellules mortes, l’exfoliation permet à votre peau de respirer et de mieux absorber les crèmes hydratantes. Une à deux fois par semaine suffisent pour une exfoliation efficace.

Adoptez une alimentation favorisant le bronzage

Il existe des aliments qui peuvent vous aider à conserver votre bronzage. Ces aliments sont riches en bêta-carotène, un pigment naturel qui favorise la production de mélanine, responsable de la coloration de la peau. Parmi ces aliments, on retrouve :

Les fruits et légumes colorés comme les carottes, les épinards, les abricots ou encore les mangues.

Les poissons gras comme le saumon ou le thon, riches en oméga 3 qui hydratent la peau de l’intérieur.

Dites non aux douches chaudes

Les douches chaudes peuvent assécher votre peau et accélérer la disparition de votre bronzage. Préférez des douches tièdes et terminez par un jet d’eau froide pour tonifier votre peau.

Protégez votre peau du soleil

Enfin, même si le soleil est moins fort en fin d’été, n’oubliez pas de protéger votre peau lors de vos sorties. Utilisez une crème solaire d’indice adapté à votre peau pour éviter les coups de soleil qui peuvent faire peler votre peau et donc faire disparaître votre bronzage.

Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour conserver votre bronzage estival le plus longtemps possible. N’oubliez pas, le plus important est de prendre soin de votre peau, car une peau en bonne santé est la clé d’un bronzage durable.