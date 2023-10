Les 6 choses à ne surtout pas mettre au lave-vaisselle selon les experts !

Le lave-vaisselle est une véritable bénédiction pour ceux qui souhaitent éviter la corvée de la vaisselle à la main.

En plus d’économiser de l’eau, il réduit considérablement le temps consacré à cette tâche. Cependant, il convient de l’utiliser avec précaution pour éviter d’endommager certains de vos précieux ustensiles. Voici donc une liste de 6 articles que vous ne devriez pas laver au lave-vaisselle, selon les experts dans le domaine.

1. Certains articles en plastique

Le plastique ne fait pas toujours bon ménage avec le lave-vaisselle. Si l’objet n’est pas explicitement marqué comme « compatible lave-vaisselle », il est préférable de le laver à la main. Si vous décidez tout de même de le laver avec le lave-vaisselle, assurez-vous de le placer dans le panier supérieur pour éviter qu’il ne fonde ou ne se déforme à cause de la chaleur.

2. Les couteaux de cuisine

Il peut être tentant de mettre vos couteaux de cuisine dans le lave-vaisselle, mais cela risque de diminuer leur durée de vie. En effet, le lave-vaisselle peut être abrasif et, selon le type de détergent utilisé, le lavage peut provoquer de la rouille ou de la corrosion sur la lame du couteau. Il est préférable de laver les couteaux à la main et de les sécher rapidement pour les conserver en bon état.

3. Les poêles en fonte

Les poêles en fonte nécessitent un soin particulier. Elles ne doivent pas être mises au lave-vaisselle ni trempées pendant une longue période. Les détergents agressifs et les jets d’eau puissants peuvent endommager la surface de la poêle en fonte et la rendre vulnérable à la rouille. Pour l’entretenir, laissez-la refroidir avant de la nettoyer avec une petite quantité de liquide vaisselle, de l’eau chaude et une éponge non abrasive.

4. Objets délicats peints à la main

Les objets délicats et anciens, notamment ceux peints à la main, ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle. Pour préserver ces œuvres d’art, nettoyez-les à la main à l’eau tiède à l’aide d’une brosse douce ou d’un chiffon non abrasif et laissez-les sécher dans un endroit sûr.

5. Couverts en or ou en bronze

Les couverts en or ou en bronze ne doivent pas non plus être placés dans le lave-vaisselle. Ces métaux peuvent ternir sous l’effet du lavage en machine. Pour maintenir leur éclat, il est préférable de les laver à la main et de les polir après chaque utilisation.

6. Gobelets de voyage

Les gobelets de voyage, en particulier ceux à double paroi, peuvent perdre leur capacité isolante après un passage au lave-vaisselle. L’air isolant qui maintient les liquides à une température constante peut être compromis. Si vous devez absolument les laver au lave-vaisselle, placez-les dans le panier supérieur et réglez la machine à basse température sans cycle de séchage.

Et qu’en est-il du rinçage des assiettes avant de les mettre au lave-vaisselle ?

Les experts recommandent de ne pas rincer les assiettes avant de les mettre au lave-vaisselle. En effet, la plupart des lave-vaisselle et des détergents sont conçus pour traiter les particules de nourriture. Veillez toutefois à ne pas laisser de gros morceaux d’aliments sur les assiettes, car cela pourrait provoquer des blocages.