Nos conseils pour avoir une peau hâlée et bronzée durant ce printemps, et avoir bonne mine. Le retour du printemps est synonyme de changement, c’est le moment idéal pour ressortir nos vêtements légers et arborer une coupe de cheveux plus colorée.

Mais cela signifie également que les beaux jours sont de retour et que l’on peut dire au revoir à la grisaille de l’hiver.

Nos conseils pour avoir une peau hâlée et bronzée même au printemps 2021

Avec le retour du soleil, nous espérons toute pouvoir arborer un joli teint hâlé et laissé derrière nous notre teint terne hivernal. Cependant, même si le soleil sera bel et bien de retour dans notre quotidien, il ne sera pas assez intense pour nous apporter le bronzage intense qui nous fait tant envie. Ce n’est pas pourtant qu’il faudra attendre l’arrivée de l’été pour afficher une peau dorée et éclatante. En effet, il existe plusieurs astuces efficaces et simples à mettre en place pour réchauffer son teint en cette saison du printemps 2021.

Vous le savez certainement, les séances d’UV peuvent être néfastes pour votre peau et votre santé. Pourtant, rassurez-vous, vous n’êtes pas obligée de passer par là pour afficher une jolie peau hâlée tout au long de l’année.

Ainsi, il est tout à fait possible d’arborer un teint doré, bronzé et lumineux, même au printemps, sans pour autant devoir réaliser des séances d’UV.

Il existe en effet des astuces très simples, que ce soit en termes de maquillage, d’alimentation ou de compléments alimentaires, pour profiter d’un teint estival au printemps.

Avoir une alimentation différente pour avoir une peau hâlée

Tout d’abord, pour espérer obtenir une peau éclatante et naturellement plus bronzée, vous allez devoir modifier votre alimentation. Il vous faudra alors adopter un régime alimentaire plus riche en bêta-carotène.

Pour ce faire, vous pouvez opter pour un jus de carotte, plutôt que pour un jus d’orange, au moment du petit-déjeuner.

Au déjeuner, choisissez un gaspacho d’épinard ou bien de poivron rouge. Et pour le goûter, essayez un smoothie à base de baies de goji.

Ces aliments devraient vous aider à obtenir la peau dorée que vous souhaitez.

Utilisez du maquillage adapté pour votre peau

Si vous avez l’intention de vous rendre à un évènement ou à une soirée en particulier, vous pouvez vous tourner vers le maquillage.

Pour ce faire vous avez le choix entre une poudre bronzante, qui réchauffera votre teint le temps d’une journée, ou bien de l’auto-bronzant qui vous permettra d’arborer une peau hâlée durant plusieurs jours.

Des compléments alimentaires pour avoir une peau hâlée

Si vous recherchez des résultats plus intenses, vous pouvez essayer de réaliser une cure de compléments alimentaires. Vous les trouverez facilement en grande surface, ils vous permettront d’afficher un teint doré et éclatant.