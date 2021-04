Nos astuces pratiques pour assouplir des chaussures en cuir. Les chaussures en cuir sont élégantes et classiques. Elles peuvent cependant provoquer un véritable inconfort ou même vous faire souffrir le martyr lors du premier port.

Mais ne désespérez pas si vous ne pouvez pas enfiler vos derniers souliers à la mode vos escarpins, ballerines, mocassins, bottes ou bottines neufs trop rigides ou trop serrés sans risquer de vous blesser en appliquant l’une ou l’autre de ces astuces.

Six astuces pratiques pour assouplir des chaussures en cuir

Port progressif et régulier des chaussures

Ce n’est certes pas l’astuce la plus révolutionnaire, mais parce qu’il faut un certain temps pour que des chaussures s’adaptent à leur propriétaire, vous devez tout simplement les porter. Commencez progressivement.

Portez-les d’abord à la maison avec des chaussettes bien épaisses. Marchez pendant une heure ou deux chaque jour.

Ensuite, portez-les pour vos petites sorties quotidiennes. C’est évidemment inconfortable au début, mais vos pieds s’habitueront peu à peu à ces nouvelles chaussures.

Pour assouplir des chaussures, appliquez de la crème hydratante

Appliquez sur vos pieds de la crème très consistante et hydratante et enfilez vos chaussures sans chaussettes. Le produit hydratant aidera à assouplir les chaussures en cuir de l’intérieur.

Vaporisez d’un produit assouplisseur

L’utilisation d’un assouplisseur de cuir vendu sur le marché est une formule qui a maintes fois fait ses preuves. Ce produit sous forme d’aérosol ou d’huile permet au cuir de s’adapter à vos pieds.

Il n’abîme pas les chaussures et convient à tous types de cuir. Il suffit de vaporiser le spray ou d’appliquer l’huile à l’extérieur et à l’intérieur sur les zones rigides des chaussures. Il ne reste plus qu’à les enfiler et partir vous balader pour les détendre.

Assouplissement par le froid et la chaleur

Le froid comme la chaleur permettent d’assouplir le cuir et par conséquent de gagner en confort.

Congelez vos chaussures pour les assouplir

Remplissez deux sacs de congélation d’eau et insérez-les dans vos chaussures. Recouvrez celles-ci d’un sac plastique pour les protéger de l’humidité et placez-les dans le congélateur toute une nuit.

Le froid convertira l’eau en glace qui exercera une pression contre les parois des chaussures. Il vous suffit le lendemain d’essuyer vos chaussures à l’aide d’un essuie-tout.

Utilisez de la chaleur

Si l’astuce de congélation ne vous sourit guère, vous pouvez utiliser la chaleur pour élargir quelque peu votre paire de chaussures en cuir. Pour ce faire, mouillez simplement vos chaussures avec de l’eau chaude puis enfilez-les avec des chaussettes épaisses.

Vous pouvez également faire bouillir de l’eau dans une casserole ou dans une bouilloire et placer vos chaussures au-dessus pour que la vapeur s’introduise à l’intérieur (enfilez des gants pour ne pas vous brûler).

Utilisez cette technique pendant 30 secondes. En l’absence de résultats, recommencez l’opération sans toutefois dépasser trois minutes pour ne pas abîmer vos chaussures.

Demandez à un professionnel d’assouplir vos souliers

Cette option peut ne pas vous paraître très originale, mais pour assouplir, voire agrandir vos chaussures, surtout si elles sont fragiles et de prix, vous pouvez faire appel à un cordonnier qui procédera à une mise en forme. Cette technique, peu dispendieuse, est simple mais efficace